A 97 anni si laurea a Palermo, è record (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un percorso, un traguardo, un obiettivo che probabilmente gli permetterà di entrare nella storia e nel guinness dei primati come il più anziano neolaureato al mondo. Una laurea da record. Quella che è riuscito ad ottenere Giuseppe Paternò, 97 anni, in Storia e Filosofia all’Università degli Studi di Palermo con votazione di 110 e lode. mra/vbo/r L'articolo A 97 anni si laurea a Palermo, è record proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

meb : Leggo questa bellissima storia. A quasi 97 anni Giuseppe si laurea in filosofia, a Palermo, con una media da 110 e… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Palermo, si laurea a 97 anni: 'E adesso studio per la magistrale' [di CLAUDIA BRUNETTO] - repubblica : Si laurea a 97 anni con 110 e lode: 'Ora penso alla magistrale' - Cristin70444950 : RT @meb: Leggo questa bellissima storia. A quasi 97 anni Giuseppe si laurea in filosofia, a Palermo, con una media da 110 e lode. Un grande… - F_Lupi : RT @repubblica: Si laurea a 97 anni con 110 e lode: 'Ora penso alla magistrale' -