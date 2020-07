Ufficiale Realme C15: grande batteria e prezzo conveniente (Di martedì 28 luglio 2020) L'ultima novità dalla Cina in fatto di smartphone di fascia bassa fa rima con Realme C15. La compagnia asiatica ha infatti presentato in via Ufficiale il suo ultimo device entry level, che va ad utilizzare il chip MediaTek Helio G35 già visto sul precedente Realme C11 - lanciato lo scorso giugno sul mercato. Naturalmente rispetto a quest'ultimo sono stati apportati grandi e piccoli miglioramenti lato hardware, per quanto i due dispositivi siano praticamente identici a livello squisitamente estetico. A differenziare maggiormente a colpo d'occhio il Realme C15 dal Realme C11 è la presenza di un numero doppio di fotocamere posteriori. Il primo ne monta quattro - rispettivamente da 13, 8, 2 e 2 MP -, mentre il modello più vecchio ne vanta solo due, da 13 e 2 MP. In aggiunta, ... Leggi su optimagazine

