Totti non si ferma: sotto contratto anche un terzino del Genoa (Di martedì 28 luglio 2020) Francesco Totti continua a mettere sotto contratto giovani promesse. L’ex capitano giallorosso ha messo sotto contratto anche Andrea Nesci, terzino classe 2003 del Genoa, e lo ha ufficializzato tramite un annuncio via social dalla pagina ufficiale della CT10 Management: “Benvenuto nella nostra nuova famiglia”. Si tratta del quinto acquisto dopo il talento dell’Inter Under 16 Bonavita e l’attaccante del Boca Juniors Retegui, Riccardo Pagano, talento classe 2004 stella dell’Under 16 della Roma e della Nazionale, e il portiere della Fiorentina Filippo Manzari. Leggi su sportface

