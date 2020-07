Scuola, test a campione per gli studenti e presidio medico, i criteri per il rientro il 14 settembre (Di martedì 28 luglio 2020) Fissati i parametri per il rientro a Scuola il 14 settembre. Dopo l'indicazione delle linee guida da parte del ministero dell'Istruzione, è stata raggiunta un'intesa tra lo stesso Miur e le organizzazioni sindacali circa i criteri di riavvio dell'anno scolastico in aula. La bozza dell'intesa, già diffusa, prevede in particolare un protocollo di «test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche» e l'effettuazione di «test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica» basati su criteri di: «volontarietà di adesione al test, gratuità dello stesso per l'utenza, svolgimento dei test ... Leggi su gqitalia

