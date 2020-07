Sampdoria-Milan, Pioli: “Vogliamo chiudere al meglio” (Di martedì 28 luglio 2020) Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia di Sampdoria-Milan: “Crediamo ancora al quinto posto”. MilanO – Vigilia di Sampdoria-Milan a Milanello con il tecnico rossonero, Stefano Pioli, che ha parlato in conferenza stampa. “Mancano ancora due partite – ha ammesso l’allenatore parmense citato da tuttomercatoweb.com – vogliamo chiudere al meglio. Affronteremo una compagine che fisicamente sta molto bene e, soprattutto, gioca in modo sereno. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro, servirà grande concentrazioni“. Il quinto posto non è vicino: “Noi dobbiamo crederci. In questi mesi abbiamo accorciato le distanze, ma non dipende da noi. Bisogna vincere e continuare a sperare. ... Leggi su newsmondo

