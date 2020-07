Roma, troppo nervoso al controllo aggredisce gli agenti: sorpreso con 9 telefoni, droga e un coltello, arrestato 24enne del Gambia (Di martedì 28 luglio 2020) Noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari in materia di stupefacenti, quando stanotte gli agenti del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, l’hanno notato in via Gioberti in compagnia di un altro uomo, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di procedere ad un controllo. I fatti Alla richiesta dei documenti, uno dei due, da subito ha mostrato insofferenza e nervosismo tanto che ad un certo punto, ha aggredito i poliziotti cercando di darsi alla fuga in direzione di via Principe Amedeo. Inseguito è stato bloccato malgrado lo straniero continuasse a colpire con calci e pugni gli agenti. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 9 telefoni cellulari, un coltello con lama di 8 cm., 8 grammi di sostanze stupefacenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

