Repubblica - ADL pensa ad un maxi-premio per la squadra se batte il Barcelloona (Di martedì 28 luglio 2020) Un premio alla squadra nel caso di impresa a Barcellona per l'accesso ai quarti di Champions League. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Retroscena Repubblica - Lettera di ADL alla squadra: vacanze ridotte se out col Barça - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #DeLaurentiis manda una lettera ai giocatori: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica ADL

GonfiaLaRete

Aurelio De Laurentiis ed una lettera scritta alla squadra per motivarla in vista della sfida Champions con il Barcellona. A svelare il retroscena è l'edizione odierna di Repubblica, che ricostruisce i ...Il Napoli ha intenzione di far follie sul calciomercato, ne è prova l’incredibile somma di denaro che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di finanziare per l’acquisto di Victor Osimhen, talento nigeri ...