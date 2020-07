PSA - Semestrale in utile e Tavares prevede una solida ripresa (Di martedì 28 luglio 2020) Il gruppo PSA lancia un nuovo segnale confortante all'intero settore automobilistico: il costruttore transalpino, sulla falsariga della Tesla o della Daimler, è stato in grado di superare le peggiori fasi della crisi generata dalla pandemia del coronavirus senza pagare il conto disastroso paventato da analisti, esperti e osservatori di mercato. Lo dimostrano i risultati del primo semestre, chiuso in utile nonostante un forte calo delle vendite e dei ricavi.I dati. In dettaglio, il gruppo francese ha subito nei primi sei mesi dell'anno un crollo delle vendite globali del 45,7% a 1,033 milioni di unità. I ricavi, grazie al positivo mix di prezzo, si sono invece contratti del 34,5% fermandosi a 25,12 miliardi, con la sola componente automotive in flessione del 35,5% a 19,59 miliardi. L'utile operativo di gruppo, depurato dalle voci ... Leggi su quattroruote

