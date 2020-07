Pomezia, choc in piazza: ubriaco e a torso nudo in giro con un bastone. Colpisce una persona e la manda in ospedale, è caccia all’uomo (Di martedì 28 luglio 2020) Serata decisamente movimentata quella di ieri a Pomezia. Un uomo a torso nudo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad aggirarsi per le vie del centro cittadino brandendo un bastone e iniziando a infastidire chiunque gli capitasse a tiro. Alcuni sono riusciti ad evitarlo con non poche difficoltà (tra i quali una coppia), una persona però – da chiarire adesso l’esatta dinamica dei fatti – è stata ferita dall’uomo ed è stata trasportata per questo all’ospedale Sant’Anna di Pomezia. Le sue condizioni non sono al momento note. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Pomezia: uomo ubriaco, è caccia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tragedia ieri sera ad Ardea, un uomo è rimasto schiacciato sotto ad un furgone. È successo intorno alle 22 in zona Banditella, in via in Circonvallazione Mare Australe. R. C., cittadino romeno di 46 a ...

Choc a Roma in zona Divino Amore ... riverso in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri di Pomezia, in corso un sopralluogo del magistrato. A quanto si apprende, ci sarebbe già un fermo per ...

