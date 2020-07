«Più difficili 10 scudetti di fila che vincere la Champions» (Di martedì 28 luglio 2020) Lunga intervista di John Elkann alla Gazzetta dello Sport. Il presidente e amministratore delegato di Exor ha commentato lo storico traguardo dei nove scudetti consecutivi. «La Juve è l’unica squadra dei principali campionati europei a vincere nove titoli di fila. E questo è un merito straordinario che va riconosciuto ad Andrea Agnelli e a tutta … L'articolo «Più difficili 10 scudetti di fila che vincere la Champions» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

robersperanza : Dopo 4 giorni e 4 notti difficili arriva una bella giornata per l’Europa. Finalmente più investimenti e più solidar… - salvosottile : 28 anni fa la strage di via d’amelio, una delle dirette più difficili della mia vita #pernondimenticare… - crocerossa : ?Il nostro impegno non si ferma. Vi siamo stati accanto nei momenti più difficili dell'emergenza #Covid19 e continu… - Simo8806900458 : RT @CalcioFinanza: John #Elkann: «Più difficili 10 scudetti di fila che vincere la #Champions» - marcobremb : RT @CalcioFinanza: John #Elkann: «Più difficili 10 scudetti di fila che vincere la #Champions» -

Ultime Notizie dalla rete : Più difficili Universitari | Moccia Film | Trailer e foto | CINEblog.it