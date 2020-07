Paura a Reggio Calabria, 80enne trascinato dalla corrente: intervento eroico di un bagnante che lo salva (Di martedì 28 luglio 2020) Giornata di Paura a Reggio Calabria dove un signore di 80 anni in evidente stato di difficoltà rischiava di morire trascinato dalla corrente. L’uomo è stato prontamente salvato da un bagnante che, senza esitare, si è buttato in acqua traendolo in salvo. Ne danno notizia sia la Guardia Costiera che i Vigili del Fuoco. Il comunicato della Guardia Costiera sul bagnante in difficoltà soccorso alla Sorgente Il bel tempo e le temperature elevate degli ultimi giorni, hanno fatto registrare una notevole affluenza sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti il litorale reggino. Le pattuglie terrestri e le unità navali della Guardia Costiera, costantemente impegnate lungo tutto il ... Leggi su meteoweb.eu

