Parma-Atalanta, gol pazzesco di Gomez: sinistro improvviso e 1-2 (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) L’Atalanta la ribalta. Nel finale del match contro il Parma, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini trovano la rete dell’1-2 grazie al solito straordinario ‘Papu’ Gomez che lascia partire un sinistro improvviso che sorprende Sepe e fa impazzire di gioia tutto il pubblico orobico. Leggi su sportface

