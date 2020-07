Pagamenti con bancomat, limite esteso dal 2021: fino a 50 euro niente pin (Di martedì 28 luglio 2020) Dal 2021 i Pagamenti contactless fino a 50 euro non avranno bisogno del pin per essere autorizzati (ora la soglia è a 25 euro). bancomat, Mastercard e Visa, al fianco di tutti i principali player del... Leggi su feedpress.me

