Napoli, scontro tra scooter in serata: Giuseppe muore a 21 anni (Di martedì 28 luglio 2020) scontro frontale tra scooter ieri sera a Fuorigrotta. Ad avere la peggio Giuseppe Romagnuolo, ragazzo di 21 anni. Lo schianto fatale si è consumato in via Terracina, all’altezza del civico 525. Fuorigrotta (Napoli), scontro tra scooter: muore Giuseppe Romagnuolo Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe viaggiava a bordo di uno Scarabeo quando si sarebbe scontrato frontalmente … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

palosu1 : @MilanoFinanza @SommellaRoberto @SkyTG24 La Scuola deve educare-insegnare quello che serve a tutti! Il problema eff… - fernandosogaro : @antonio_gaito Nello scontro diretto per il secondo posto Napoli Milan abbiamo anche da recriminare. Quel rigore... - poicipenso4 : @un_polle @OfficialJimmyBP @H_T_H_T_ Ma infatti io mica dico che il Napoli ci arriva sopra perché ci ha rubato le p… - Manny04865508 : @MCaronni Certo negl'anni precedenti invece gli avversari li avevamo, giusto??? Aspè li sto contando, ho perso il c… - 1987_Lorenza : @vincenzodesa @kravotz Lo era il primo anno ma gli è sempre mancato 30 per arrivar a 31. Anche al Napoli non segnò… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scontro Incidente a Fuorigrotta, muore a 21enne nello scontro frontale in scooter Il Mattino Incidente stradale a Fuorigrotta, scontro tra scooter: Giuseppe muore a 21 anni

Un giovane di 21 anni, Giuseppe Romagnuolo, è deceduto in uno scontro tra due scooter avvenuto ieri sera, 27 luglio, in via Terracina, a Napoli. Il ragazzo nell’impatto è stato sbalzato a diversi metr ...

Serie A, Atalanta e Inter si sfidano per il secondo posto: ma la Lazio...

Con lo Scudetto assegnato alla Juventus, si accende il duello per la piazza d’onore. Atalanta (1,35) e Inter (2,08) favorite da bookies e tifosi contro Parma (7 ...

Un giovane di 21 anni, Giuseppe Romagnuolo, è deceduto in uno scontro tra due scooter avvenuto ieri sera, 27 luglio, in via Terracina, a Napoli. Il ragazzo nell’impatto è stato sbalzato a diversi metr ...Con lo Scudetto assegnato alla Juventus, si accende il duello per la piazza d’onore. Atalanta (1,35) e Inter (2,08) favorite da bookies e tifosi contro Parma (7 ...