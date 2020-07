Mosca '80, quando Mennea conquistò il mondo (Di martedì 28 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Con gli americani principali assenti per le vicende legate al boicottaggio, le nove batterie dei 200 si disputarono alle ore 10.30 del 27 luglio, con una temperatura di 20 gradi e il 62% di umidità. G ...Mosca, 28 lug 09:21 - (Agenzia Nova) - La società russa per le autostrade, Avtodor, ha annunciato otto gare d'appalto per la progettazione e la costruzione di altrettanti lotti dell'autostrada a pedag ...