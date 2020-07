Migranti: Lamorgese vola in Tunisia per limitare gli arrivi e contrastare le reti di trafficanti (Di martedì 28 luglio 2020) La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è stata ricevuta dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, e ha incontrato anche il premier incaricato, ex ministro dell'Interno, Hichem Mechichi Leggi su firenzepost

Corriere : Migranti, inviati i militari. Lamorgese: «Pericolo sanitario, fermiamo i flussi dalla Tunisia» - SkyTG24 : Migranti in fuga, Di Maio: 'Inconcepibile'. Lamorgese: 'Aiutiamo Tunisia, ma agisca' - MediasetTgcom24 : Migranti, Lamorgese: 'Militari per controllare i centri' #lamorgese - LeonardoLovati : Lamorgese: “Militari per controllare le strutture nell’isola” - VivianiPietro : RT @tdrclaudio: Salvini: “Governo sparge migranti infetti per l’Italia per tenerci sotto stato di emergenza” Una dichiarazione così merita… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lamorgese Migranti, Lamorgese: "Il governo invierà in Sicilia militari e navi per quarantena" la Repubblica Fuga di migranti. “Quasi tutti rintracciati”. Governo manda Esercito

Sono stati “quasi tutti rintracciati” i circa cento migranti fuggiti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in una telefonata con il governat ...

Boom di sbarchi e fughe dalla quarantena. Il Viminale invia i soldati in Sicilia

Tra l’altra notte e ieri sera a Lampedusa ci sono stati cinque sbarchi con 145 migranti. In Sardegna i migranti arrivati nelle ultime ore sono stati 51. E proseguono le fughe di massa: dopo Caltanisse ...

