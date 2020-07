Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, su un barchino anche un disabile (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - ancora sbarchi sull'isola di Lampedusa, dove in poche ore sono arrivati quasi settanta cittadini tunisini, quasi tutti uomin, su tre diverse imbarcazioni. A bordo di una piccola barca c'era anche un disabile. I Migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto. Leggi su liberoquotidiano

