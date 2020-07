Meteo, bomba di calore in arrivo sull’Italia: punte fino a 43 gradi (Di martedì 28 luglio 2020) L’estate entra nel vivo. I prossimi giorni saranno roventi su tutto il Paese con i termometri che raggiungeranno i 43°C. A segnalarlo sono gli esperti del sito ilMeteo.it. L’anticiclone africano inizia infatti “a fare sul serio: il nostro Paese è finito nel mirino di una possente figura anticiclonica che, in queste ore, si irrobustisce sempre più. Insomma, dopo un’estate fin qui senza acuti roventi, si spalanca la fornace africana”, sottolinea il team di esperti. “Da martedì 28 luglio e almeno fino a domenica 2 agosto il bel tempo sarà assoluto protagonista su tutta l’Italia; da segnalare tuttavia la possibilità di qualche temporale sparso sui settori alpini, più probabile nel corso delle ore pomeridiane. Mercoledì i focolai temporaleschi potranno sconfinare ... Leggi su caffeinamagazine

