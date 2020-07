Manager of the Year, Ferguson: “Fantastico Klopp, ti perdono per avermi svegliato di notte” (Di martedì 28 luglio 2020) Jurgen Klopp vince il Sir Alex Ferguson Trophy, premio che va al miglior allenatore dell’anno in Premier League. Di dubbi sul vincitore ce n’erano pochi, anche se Chris Wilder, tecnico dello Sheffield United, avrebbe forse meritato una menzione. La premiazione è a distanza, causa Covid, ma su Sky Sports va comunque in onda un siparietto di quelli che non si dimenticano tra l’allenatore scozzese e il tecnico dei Reds: Ferguson – “Jurgen, fantastico. Ho parlato della promozione del Leeds dopo sedici anni, ma vincere il campionato con il Liverpool a distanza di trenta è ancora più incredibile. Ed è stata una vittoria più che meritata, il rendimento della tua squadra è stato fantastico. La tua personalità si vede in qualsiasi cosa riguardi il club, credo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #PremierLeague Simpatico siparietto tra Sir Alex #Ferguson e Jurgen #Klopp durante la premiazione di quest'ultimo - poisonfreckles : @Manuee_91 nooo quella è elizabeth debicki! vanessa non ha fatto the night manager!! shia penso mi accompagni dall’… - Manuee_91 : @poisonfreckles Ma di brutto! Io adoro lei dai tempi di The Night Manager e lui da boh... Disturbia? - notiziasportiva : #PremierLeague, Ferguson a Klopp: 'Ti perdono per avermi svegliato di notte'. VIDEO - CorneliaHale94 : @Harold05110793 the night manager fu mandato al macello il sabato a settembre 2017 su rai3 -