Heather alla Cuccarini: “L’Amore minaccia solo chi non lo capisce” (Di martedì 28 luglio 2020) Heather Parisi non perdona. Soprattutto se si tratta di libertà, a suo parer violate, e soprattutto se di mezzo c’è la Cuccarini. In questo caso, l’ex showgirl, rimestando nel “torbido” mondo di Twitter ha preso due piccioni con una fava, scovando un like di Lorella ad un articolo contro il ddl Zan, ovvero Il progetto di legge sull’omotransfobia. Ma andiamo con ordine: il giornalista de “Il Giornale” Marco Gervasoni pubblica un articolo in cui definisce “un’aberrazione dal punto di vista di almeno tre culture politiche diverse” tale decreto, che a suo dire uccide le libertà e il liberalismo, nella sua accezione più pura. Da non confondersi con il “libertarismo” in cui lo ha trasformato la sinistra. E aggiunge che “sul piano ... Leggi su dilei

