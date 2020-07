Ellen DeGeneres, il suo show sotto indagine: «Razzismo e abusi, ambiente tossico» (Di martedì 28 luglio 2020) Ellen DeGeneres Le segnalazioni, ormai ripetute e circostanziate, riferivano di episodi di Razzismo e di abusi. Di commenti offensivi e di un ambiente di lavoro “tossico”. Insomma: un inferno. Così WarnerMedia ha avviato un’indagine interna all’Ellen DeGeneres show. Secondo quanto denunciato da alcuni membri dello staff, nel backstage del popolare programma si era infatti creato un clima insostenibile, ben lontano da quello – tutto battute e sorrisi – esibito dalla conduttrice davanti alle telecamere. A darne notizia è il magazine Variety, secondo cui l’indagine interna è scaturita da un articolo pubblicato a metà luglio da Buzz, nel ... Leggi su davidemaggio

Accuse di razzismo per il popolare show statunitense Ellen DeGeneres. Uno dei programmi più seguiti e amati degli USA è attualmente sotto investigazione. The Ellen DeGeneres Show è forse il talk show ...Come si comporta nella vita reale Ellen DeGeneres? È quello che dovrà scoprire la WarnerMedia, la quale ha avviato un’indagine interna sullo show della presentatrice, dopo le denuncia di alcuni dipend ...