Domani a Fiera Roma Est test ammissione per Campus Biomedico (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – Dopo il lockdown dei mesi scorsi che ha causato la sospensione delle sessioni anticipate ripartono in questi giorni i test di ammissione ai corsi universitari. Alla Nuova Fiera di Roma il primo ateneo a selezionare le aspiranti matricole e' l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma con le prove di mercoledi' 29 luglio per Medicine and Surgery in inglese, 438 persone provenienti da tutta Italia e da Paesi europei ed extraeuropei come Germania, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Grecia, Spagna, Stati Uniti, Guatemala, Qatar ed Egitto. I candidati dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma entreranno dall'ingresso Est di via Gustave Eiffel e le operazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Domani Fiera Domani a Fiera Roma Est test ammissione per Campus Biomedico RomaDailyNews Potenziamento del patrimonio dell’impiantistica sportiva in Puglia, graduatoria definitiva per l’anno 2019

Domani, mercoledì 29 luglio nelle Sale 1 e 2 – Agorà della Fiera del Levante, alla presenza del presidente della Regione, Michele Emiliano, a partire dalle ore 15, l’assessore allo Sport per tutti, Ra ...

"Empolissima" by night al sicuro Provvedimenti e cambio viabilità

Sicurezza prima di tutto. E’ il principio guida di ogni manifestazione. E non fa certo eccezione l’edizione 2020 di Empolissima by night, fiera mercato promozionale che domani, dalle 18 a mezzanotte, ...

