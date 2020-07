Dieci anni dalla casa di Montecarlo, Storace: "Ma ora sarebbe sciocco infierire su Fini" (Di martedì 28 luglio 2020) "Mi sembrerebbe sciocco infierire su Fini". Dieci anni dopo lo scandalo della casa di Montecarlo che travolse Gianfranco Fini, Francesco Storace usa il flair play. L`ex esponente di An e governatore del Lazio, fresco di nomina alla vicedirezione de `Il Tempo`, dice all`Adnkronos dell`ex presidente della Camera: "`Io l`ho combattuto nel momento di massimo potere, ho fondato anche un partito contro le sue idee, ma non mi sembra più il caso di affondare la lama... `". Leggi su iltempo

LiveNationIT : In onore dei dieci anni dalla formazione degli #OneDirection, ripercorriamo le tappe più importanti della carriera… - Sheisfraaa : RT @Slexiepedia__: 'Se sto con lui fra dieci anni che succede?' 'HAI UN CESPUGLIO DI CORNA IN TESTA' VOLOO?????? #TempationIsland - Idontgiveup33 : 20 euro tra dieci anni che nella casa di riposo ci finisce lui (tra l'altro non ci vedo manco tutta sta vergogna ne… - theladyfrenchy : RT @marianna_mongel: 'È una donna destinata a finire da sola' 'Io sono protagonista della mia vita, lei è una comparsa nella sua vita'… - ylevencoo : 'lei senza di me non ha niente, è sola' 'io sono tutto quello che ha, apparte me ha solo un paio di amiche' 'è lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Simona Quadarella: Vorrei nuotare per i prossimi dieci anni Nuoto•com Sondaggi politici: in un anno la Lega perde oltre 11 punti, mentre FdI raddoppia i consensi

Ad ogni modo, "se un anno fa la distanza tra primo e quarto partito era di quasi 30 punti, oggi si è ridotta a poco più di 10 punti: è la conferma dell’estrema variabilità negli umori dell’elettorato ...

Piazza Affari riduce le perdite nel finale. Sotto pressione STM e Campari, rimbalza UBI, bene Campari. FTSE MIB -0,59%

. Mercati azionari europei incerti. Wall Street debole: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,1%, NASDAQ Composite -0,4%, Dow Jones Industrial -0,3%. A Milano il FTSE MIB ha terminat ...

Ad ogni modo, "se un anno fa la distanza tra primo e quarto partito era di quasi 30 punti, oggi si è ridotta a poco più di 10 punti: è la conferma dell’estrema variabilità negli umori dell’elettorato .... Mercati azionari europei incerti. Wall Street debole: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,1%, NASDAQ Composite -0,4%, Dow Jones Industrial -0,3%. A Milano il FTSE MIB ha terminat ...