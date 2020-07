Coronavirus, Boris Johnson: "Seconda ondata in Europa". Twitter e Fb bloccano Trump jr (Di martedì 28 luglio 2020) Sono 57.039 i nuovi contagi e 679 i decessi da Coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore . Secondo i dati della Johns Hopkins University, il bilancio dei decessi si è aggravato a ... Leggi su quotidiano

LaStampa : Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - FernandoMarinuz : RT @elfopiadino: #negazionisti CHIEDETE A Boris Johnson. SE ESISTE IL COVID 19 Il premier: 'Grazie per le cure eccellenti' - - EleonoraPrivi : RT @helloitsmeleo: Boris Johnson (ex negazionista), dice che è iniziata la seconda ondata in Europa, per #salviniCIALTRONE #noncenecoviddi… -