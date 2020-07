Conte in Senato: "Prorogare lo stato di emergenza è una scelta obbligata" (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - Il premier Giuseppe Conte ha detto in Parlamento che Prorogare lo stato di emergenza fino al 31 ottobre è inevitabile. "Senza lo stato di emergenza decadrebbero i poteri straordinari ai molti soggetti attuatori" che sono per la maggior parte dei casi i presidenti della Regione, ha afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato. "La proroga dello stato di emergenza è una scelta obbligata", osserva il premier che si dice "rinfrancato" dal fatto che i numeri registrati sono inferiori a mesi fa "anche se il virus - osserva - continua a circolare. Il comitato tecnico scientifico ... Leggi su agi

