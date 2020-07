Borgo San Lorenzo: raro esemplare di ibis eremita trovato dai Carabinieri forestali (Di martedì 28 luglio 2020) L’ibis eremita è una specie migratrice che era presente nell’Europa centrale fino al XVII secolo, prima che si estinguesse del tutto a causa della pressione venatoria; oggi è una delle specie maggiormente minacciate a livello mondiale Leggi su firenzepost

FirenzePost : Borgo San Lorenzo: raro esemplare di ibis eremita trovato dai Carabinieri forestali - BorghiAutentici : La natura incontaminata, il fascino della storia, l’eterogeneità del paesaggio per un borgo abitato fin dall'alto M… - kebabdagino : Ok, le piadine sono pronte... come le condiamo? Noi, da Gino col suo kebab cotto alla brace, un'idea ce l'avremmo..… - Terzobinarioit : Borgo San Martino, Lupi: 'Valorizzeremo i giovani' -