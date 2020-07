Barcellona, scoppia il caso Arthur: col Napoli è emergenza centrocampo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a perdere pezzi il Barcellona in vista della gara di Champions League contro il Napoli. Ad affrontare l’argomento in giornata è il quotidiano Mundo Deportivo, che racconta di un Quique Setién che contro gli azzurri avrà a disposizione soltanto quattro centrocampisti di ruolo. Il tecnico catalano infatti potrà schierare De Jong, Rakitic, Sergi Roberto ed il giovane Riqui Puig. Agli assenti per squalifica Busquets e Vidal, si è aggiunto anche Arthur che, andato in Brasile, sembra non aver intenzione di tornare in Catalogna per disputare l’ultima parte di stagione con il club blaugrana. Per il calciatore classe 1996, che a settembre raggiungerà la Juventus, è pronta una maxi multa. L'articolo Barcellona, ... Leggi su anteprima24

