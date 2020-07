Attilio Fontana fu multato da Anac quando non dichiarò patrimonio e scudo fiscale (Di martedì 28 luglio 2020) Attilio Fontana ha ricevuto una multa di 1000 euro dall’Anac (autorità anticorruzione) nel 2007 per aver omesso il suo stato patrimoniale da sindaco di Varese, nel quale sarebbero poi comparsi i 5 milioni di scudo fiscale che ha depositato in Svizzera. A scriverlo è il Corriere della Sera. L’articolo 47 del decreto legislativo 33 del 2013, infatti, obbliga chi è titolare di “incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” a rendere esplicita la propria situazione patrimoniale complessiva. Fontana è stato sindaco di Varese dal 2006 al giugno 2016. In Svizzera, intanto, riporta il Fatto Quotidiano, è stata aperta una seconda indagine. Il governatore lombardo, intervistato da La Repubblica, ha ... Leggi su huffingtonpost

