84 anni lei, 83 lui, diventano influencer posando con i capi dimenticati dai clienti della loro lavanderia (Di martedì 28 luglio 2020) Lei ha 84 anni, lui 83, e insieme contano più di 500mila followers su Instagram dove sono diventati delle star. Come? posando con indosso i vestiti dimenticati nel corso degli anni dai clienti della loro lavanderia a gettoni. È la storia di Hsu Hsiu-e e di suo marito Chang Wan-ji: siamo a Taichung City nel quartiere Houli. Tutto è iniziato quasi per gioco, su consiglio del nipote Reef Chang, che li ha convinti a provare i vestiti abbandonati che avevano tenuto da parte e a pubblicare le loro foto su Instagram. A sorpresa, i loro post sono diventati un grande successo: il loro account WantShowAsYoung conta oltre 500mila followers e i due sono diventati a tutti gli effetti degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

