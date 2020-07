38ª Giornata Serie A – Annunciate date e orari delle partite: si torna alla ‘normalità’ (Di martedì 28 luglio 2020) Il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione e la Lega Calcio ha reso noto il programma dell’ultima Giornata del massimo campionato italiano, la 38ª, chiarendo le situazioni di contermporaneità. Sabato 1 agosto si giocheranno le partite valevoli per i piazzamenti Champions ed Europa League con tutte le big in campo; domenica 2 agosto invece sarà la volta delle squadre impegnate nella lotta per la salvezza. Per quanto riguarda gli orari si torna alla ‘normalità’: nel pomeriggio gare alle 18:00, la sera alle 20:45. Sabato 1 agosto: Brescia-Sampdoria (ore 18:00), Atalanta-Inter, Juventus-Roma, Milan-Cagliari e Napoli-Lazio (ore 20:45) Domenica 2 agosto: Spal-Fiorentina (ore 18:00), Bologna-Torino, Genoa-Verona, ... Leggi su sportfair

