Zaia vuole distinguere i focolai «made in Veneto» da quelli «importati» (Di lunedì 27 luglio 2020) Ieri sono stati registrati 170 nuovi casi positivi al coronavirus e 5 vittime di Covid-19. Rispetto ai giorni precedenti i nuovi casi mostrano un netto calo dovuto al minor numero dei tamponi, meno di trentamila rispetto ai cinquantamila dei giorni scorsi. Risalgono, seppur di poco, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 45. Emilia-Romagna e Lombardia, con oltre trenta casi ciascuna, sono ancora le regioni in cui il contagio appare più forte. Il 70% dei casi in Emilia-Romagna … Continua L'articolo Zaia vuole distinguere i focolai «made in Veneto» da quelli «importati» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

