Violazione norme anti-covid: multa e chiusura temporanea per due locali ad Angri (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa) – La notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio 2020, ad Angri, i Carabinieri della locale Stazione e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del centro storico cittadino interessata dal fenomeno della “movida”. Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande, al duplice fine di assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio epidemiologico e limitare le degenerazioni moleste, violente o comunque illegali del fenomeno, registrabili in special modo nei week-end, ... Leggi su anteprima24

mpakille : @NicolaPorro Il rubagalline leghista è indagato per violazione delle norme antiriciclaggio. Il linciaggio è tra i t… - AdamoDilibero : RT @ElisabettaGall7: Attilio #Fontana indagato (senza virgolette) perché: 1) permise che la regione che presiede desse un appalto da 513.0… - ivomez : RT @ElisabettaGall7: Attilio #Fontana indagato (senza virgolette) perché: 1) permise che la regione che presiede desse un appalto da 513.0… - Alexandra0306 : RT @ElisabettaGall7: Attilio #Fontana indagato (senza virgolette) perché: 1) permise che la regione che presiede desse un appalto da 513.0… - Paola55459402 : RT @romatoday: roma Dal #centro a #Ostia, 2500 controlli dei vigili: multato stabilimento per violazione norme anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Violazione norme Violazione norme anti-covid: multa e chiusura temporanea per due locali ad Angri anteprima24.it Tangenziale di Catania, Polstrada ritira 7 patenti per guida sulla corsia di emergenza

L’attento controllo del territorio effettuato dalle pattuglie della Polizia Stradale ha rimarcato l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e di come queste siano un fondamentale s ...

Scandalo camici, indagini sul conto in Svizzera di Fontana: “È pazzesco”

All’indomani dell’inchiesta che ha travolto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il caso è già politico. Dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle arriva la richiesta di dimissioni, ma la ...

L’attento controllo del territorio effettuato dalle pattuglie della Polizia Stradale ha rimarcato l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e di come queste siano un fondamentale s ...All’indomani dell’inchiesta che ha travolto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il caso è già politico. Dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle arriva la richiesta di dimissioni, ma la ...