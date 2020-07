Simeone: piano Regione Lazio valido se ogni provincia autosufficiente (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “L’idea di Forza Italia e’ che il Lazio debba essere autosufficiente nella gestione dei rifiuti, che non vanno portati in altre parti. Tutto cio’ che produciamo dobbiamo smaltirlo qui e gli ambiti territoriali ottimali che saranno costituiti dovranno essere autosufficienti: nessun Ato deve portare i rifiuti in casa di altri”. Lo ha detto, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Simeone, alla vigilia dell’inizio della discussione in Aula sul piano regionale dei rifiuti 2019/2025. “Il concetto e’ ‘Se non vuoi che altri portino i rifiuti da te, i tuoi devi smaltirli in casa’. Se varra’ questo principio il piano regionale ... Leggi su romadailynews

d1m4rt : @Formigoal Il famoso piano Lippi: • via Panucci • via Simeone • via Baggio Un progetto che si arenò senza mai part… - firenzeviola_it : SIMEONE, Viola? Ero più forte degli altri attaccanti - fcin1908it : Anche l’Atletico Madrid sbaglia: Simeone mette sul mercato un flop da 70 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone piano Simeone: Regione Lazio porti in Aula tutti i Piani assetto parchi RomaDailyNews Recovery Fund come il Piano Marshall. Cazzola spiega a quali condizioni

Il Recovery Fund, come il Piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale, lega l'accesso ai finanziamenti a delle condizioni. Le condizionalità sono dunque la premessa di una sovranità europea che ric ...

Regione Lazio: approvato il piano della riserva di Decima Malafede

Regione Lazio – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato a maggioranza il piano di assetto della riserva naturale di Decima Malafede. Si tratta della delibera consi ...

Il Recovery Fund, come il Piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale, lega l'accesso ai finanziamenti a delle condizioni. Le condizionalità sono dunque la premessa di una sovranità europea che ric ...Regione Lazio – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato a maggioranza il piano di assetto della riserva naturale di Decima Malafede. Si tratta della delibera consi ...