Scuola, test sierologici a campione sugli studenti (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Dovrà esserci un medico competente a garantire il rispetto delle norme anti-Covid nelle scuole, quando si rientrerà a settembre. Questo uno dei punti previsti dalla bozza di intesa discussa oggi al Ministero dell'Istruzione con alcuni sindacati di categoria. Tra le novità i test sierologici a campione, non solo ai lavoratori della Scuola - insegnanti e personale Ata - ma anche agli studenti. Nelle 13 pagine dell'intesa, figurano però esigenze pratiche: l'attivazione di un help desk (al numero verde 800903080 attivo dal lunedì al sabato fino alle 18:30) per rispondere alle domande delle istituzioni scolastiche sull'applicazione delle norme di sicurezza; la richiesta al Commissario straordinario per la distribuzione di mascherine e gel ai lavoratori e agli studenti ... Leggi su agi

