Scuola, bozza avvio anno: obbligo mascherine, test e accessi contingentati (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – obbligo della mascherina per chiunque entri negli ambienti scolastici, precauzioni igieniche e accesso contingentato agli spazi comuni. Ma anche test sierologici per tutto il personale scolastico e “a campione” per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Queste le principali misure contenute nella bozza del protocollo d’intesa tra Miur e sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico. “Io rispondo a tutti quelli che manifestano perplessità: è chiaro che il 14 settembre, lo ribadisco ancora una volta, si ritornerà a Scuola, e per questo voglio tranquillizzare tutti quelli che hanno manifestato perplessità – ha commentato il ministro dell’Istruzione, Lucia ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Scuola, bozza per l'avvio dell'anno scolastico, test sierologici a campione su studenti. Eseguiti a volontari, gra… - infoitinterno : Ritorno in classe, obbligatoria la mascherina per chiunque entri a scuola. Bozza protocollo di sicurezza - zazoomblog : Scuola bozza protocollo: test per tutto il personale ed a campione per studenti - #Scuola #bozza #protocollo:… - donatotesta : Riapertura scuola a settembre: dai test sierologici alla misurazione della temperatura. Bozza protocollo sicurezza… - ale95italy : Scuola, bozza avvio anno scolastico: 'test a campione su studenti' 'Stiamo discutendo sui criteri che definiscano… -