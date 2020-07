Resta bloccato su una roccia in mezzo al fiume Brembo: salvato ragazzo (Di lunedì 27 luglio 2020) Bergamo, 27 luglio 2020 - Era rimasto bloccato in mezzo al fiume Brembo su una roccia ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi. Gli uomini del distaccamento di Dalmine e i SAF di ... Leggi su ilgiorno

RSInews : Parapendista resta bloccato in quota - teletext_ch_it : Parapendista resta bloccato in quota - Fabio_Giordano : @Zedar73 @CampagnaroMarco @espalfonso84 @FBiasin Non perdere più tempo con questo poveretto... ci ha pure bloccato… - paolo36100 : @DianaLanciotti @Gianmar26145917 @AdryWebber @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani @PSenaldi @Capezzone M… - convivioblog : @bravimabasta @francolarocka Ho bloccato il tizio e non ho idea di come si chiami. Resta che certi tweet evocativi… -

Ultime Notizie dalla rete : Resta bloccato Guada il Tagliamento, ma resta bloccato nell'acqua Il Friuli Resta bloccato su una roccia in mezzo al fiume Brembo: salvato ragazzo

Bergamo, 27 luglio 2020 - Era rimasto bloccato in mezzo al fiume Brembo su una roccia ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi. Gli uomini del distaccamento di Dalmine e i SAF di ...

Coronavirus Lombardia: quarto giorno consecutivo senza decessi

A Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese registrano zero contagi. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: “Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di picc ...

Bergamo, 27 luglio 2020 - Era rimasto bloccato in mezzo al fiume Brembo su una roccia ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi. Gli uomini del distaccamento di Dalmine e i SAF di ...A Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese registrano zero contagi. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: “Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di picc ...