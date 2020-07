Quarta operazione alla testa per Alex Zanardi (Di lunedì 27 luglio 2020) . I medici: “Condizioni stabili”. MILANO – . Nella giornata di lunedì 27 luglio 2020 il campione italiano è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico “per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo“. A comunicarlo è stato in una nota, citata da La Repubblica, l’ospedale San Raffaele confermando che “gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica, appaiono stabili“. Le condizioni di Alex Zanardi Le condizioni dell’atleta italiano sono stabili anche se il quadro neurologico resta grave. Il quarto intervento chirurgico alla testa è stato effettuato ... Leggi su newsmondo

paoloigna1 : Milioni di persone non solo in Italia tifano e pregano per lui con grande amore. Forza #AlexZanardi - susy_juve : Siamo alla quarta operazione ma non si molla un caxxo forza Alex #zanardi ???? - occhio_notizie : Alex Zanardi, quarta operazione alla testa: condizioni stabili - ClaraBfc : RT @ZO_it: Siamo tutti con te Alex, forza!!! ???? #ForzaAlex #Zanardi #intervento #operazione #SanRaffaele #Milano #condizioni #comunicato #n… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Quarta operazione per Zanardi. L’ospedale: “Quadro clinico incoraggiant… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta operazione Zanardi, quarta operazione alla testa: "Ora in condizioni stabili" L'Unione Sarda.it Polisportiva Santa Maria: ufficializzate le permanenze di altri due calciatori

Non si ferma il mercato in casa Polisportiva Santa Maria. Alberico Guariglia, dg della formazione neo-promossa in quarta serie, ha chiuso già molte operazioni in ingresso per il sodalizio che gioca le ...

Quarta operazione alla testa per Alex Zanardi

. I medici: “Condizioni stabili”. MILANO – Quarta operazione alla testa per Alex Zanardi. Nella giornata di lunedì 27 luglio 2020 il campione italiano è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurg ...

Non si ferma il mercato in casa Polisportiva Santa Maria. Alberico Guariglia, dg della formazione neo-promossa in quarta serie, ha chiuso già molte operazioni in ingresso per il sodalizio che gioca le .... I medici: “Condizioni stabili”. MILANO – Quarta operazione alla testa per Alex Zanardi. Nella giornata di lunedì 27 luglio 2020 il campione italiano è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurg ...