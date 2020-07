Pietradefusi, ruba alimenti in un supermercato: denunciato 40enne (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Furto aggravato”: è questo il reato di cui dovrà rispondere un 40enne, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Dentecane. Munito di mascherina e guanti, aveva fatto spesa al supermercato di Pietradefusi. Ma oltre agli alimenti posti nel carrello, ne aveva nascosti altri sotto i vestiti. Il furto da parte dell’uomo, un 40enne di Venticano, non è però sfuggito al personale del supermercato che ha subito allertato i Carabinieri. La pattuglia, già impegnata in quell’area nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, è immediatamente intervenuta presso l’esercizio commerciale. Sul ... Leggi su anteprima24

