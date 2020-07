Pescara, pusher usano fontana per spacciare. E il sindaco la prende a picconate (Video) (Di lunedì 27 luglio 2020) Pescara, 27 lug – «Quando ci vuole ci vuole», ha fatto sapere Carlo Masci, sindaco di Pescara, dopo la sua azione di ieri. Il primo cittadino del comune abruzzese infatti, armato di martello e accompagnato da alcuni operai comunali, ha demolito di propria mano due fontane, riprendendo il tutto in due Video che sono presto diventati virali. Come ha spiegato il sindaco sui social, si tratta di «Piazza Martiri Pennesi, manufatto usato dagli spacciatori di droga come deposito. Strada Parco, fontana abbandonata da decenni e inutilizzabile usata come cassonetto dell’immondizia. Adesso non ci sono più». Da Carlo Masci a… Carlo Martello Curiosa la reazione della sinistra pescarese, che ha accusato Masci di «non essere ... Leggi su ilprimatonazionale

