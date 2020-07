Pensione anticipata, quando è possibile con 20 anni di contributi (Di lunedì 27 luglio 2020) Perché il lavoratore possa ottenere la Pensione di vecchiaia, oltre a richiedere il compimento dell’età pensionabile, che attualmente e sino al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni, l’Inps richiede normalmente il possesso di un minimo di 20 anni di contribuzione (15 anni in ipotesi molto particolari). Pensione anticipata con 20 anni di contributi: è possibile? È possibile richiedere la Pensione anticipata con 20 anni di contributi? Con 20 anni di contributi non è possibile raggiungere la Pensione anticipata ... Leggi su quifinanza

Perché il lavoratore possa ottenere la pensione di vecchiaia, oltre a richiedere il compimento dell’età pensionabile, che attualmente e sino al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni, l’Inps richiede norma ...Buongiorno ho 64 anni e 32 anni di contributi… Posso andare in pensione? Non trovo più lavoro… non mi vuole nessuno nonostante ne dimostro di meno Purtroppo dopo i 60 anni, e prima dei 67 anni che ser ...