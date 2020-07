Maurizio Sarri: festeggia lo Scudetto con schiuma, sigarette e champagne (Di lunedì 27 luglio 2020) Ieri 26 Luglio 2020 la Juventus di Maurizio Sarri ha vinto il suo 36 Scudetto (anche se per i tifosi sono 38) ed è entrata nella storia per essere riuscita a conseguire 9 scudetti consecutivi. Un obiettivo che va oltre ogni aspettativa, nei vari campionati esteri nessuna squadra è riuscita ad imporre la sua forza come la vecchia signora. Si potrebbe dire che i detti non si sbagliano mai: gallina vecchia fa buon brodo, e se questo nono scudo è arrivato è anche grazie a Maurizio Sarri. Leggi anche: Le dichiarazioni di Maurizio Sarri: “È lo Scudetto di Ronaldo e Dybala” Maurizio Sarri: la Juventus vince lo Scudetto 2020 La Juventus vince anche ... Leggi su sport.periodicodaily

OptaPaolo : 61 - Maurizio #Sarri è l’allenatore più 'anziano' ad essersi laureato Campione d’Italia nella storia della Serie A… - Eurosport_IT : Dalla seconda categoria allo Scudetto, una trafila attraverso tutte le categorie durata 29 anni: l'apogeo di Mauriz… - RaiSport : La #Juventus conquista il 9° scudetto consecutivo: 3 vinti con Antonio #Conte, 5 con Massimiliano #Allegri e il non… - michele_cofano : RT @juvandme: Maurizio Sarri Campione d’Italia di @emi_80_te - popstantotismo : RT @VlnN94: Dopo aver passato un anno a pubblicare il video di Allegri sugli allenatori che non vincono mai, adesso gli #ALLEGRODEMENTI fan… -