Maratea, la tartaruga Ramona torna libera in mare. L'hanno salvata dalla plastica. (Di lunedì 27 luglio 2020) Ramona è tornata libera in mare . Ramona è la tartaruga marina che il 13 giugno era stata trovata in grave difficoltà per aver ingerito plastica nelle acque di Maratea, ieri è tornata finalmente ...

Roma, 27 lug. (askanews) – Torna libera in mare la tartaruga Ramona, trovata a giugno nelle acque di Maratea in grave difficoltà per aver ingerito rottami di plastica. La Caretta Caretta era stata avv ...

Roma, 27 lugklio 2020 - Ramona è tornata libera in mare. Ramona è la tartaruga marina che il 13 giugno era stata trovata in grave difficoltà per aver ingerito plastica nelle acque di Maratea, ieri è t ...

