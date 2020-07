Lissone, nuove telecamere in piazza Craxi contro i vandalismi (Di lunedì 27 luglio 2020) Stanno per accendersi i nuovi occhi elettronici installati per combattere vandalismi e danneggiamenti in un'area che già più volte è finita nel mirino dei teppisti. Entreranno in funzione a breve le ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Lissone nuove Lissone, nuove letture all’aperto per i bimbi Il Giorno Lissone, nuove telecamere in piazza Craxi contro i vandalismi

Stanno per accendersi i nuovi occhi elettronici installati per combattere vandalismi e danneggiamenti in un’area che già più volte è finita nel mirino dei teppisti. Entreranno in funzione a breve le n ...

Milano, torna il kit di benvenuto per i nuovi nati

Comune di Milano, al via la distribuzione del pacco dono “Benvenuti nella casa delle coccole”, kit di benvenuto per i nuovi nati Milano, torna il kit di benvenuto per i nuovi nati Torna per il quarto ...

Stanno per accendersi i nuovi occhi elettronici installati per combattere vandalismi e danneggiamenti in un’area che già più volte è finita nel mirino dei teppisti. Entreranno in funzione a breve le n ...Comune di Milano, al via la distribuzione del pacco dono “Benvenuti nella casa delle coccole”, kit di benvenuto per i nuovi nati Milano, torna il kit di benvenuto per i nuovi nati Torna per il quarto ...