La vacanza fatela offline (Di lunedì 27 luglio 2020) Con il lockdown ci siamo abituati ad essere sempre online, smartphone alla mano, pronti a reagire a qualsiasi notifica. Ma con l'arrivo delle vacanze bisogna cambiare e resistere alla tentazione di ... Leggi su leggo

leggoit : La vacanza fatela offline #socialclub - Elisa64292751 : @Chiara_M8 Voi fate finta ancora di non vedere ' non fatela passare come realtà' ancora oggi ?? intanto se l'ho por… -

Ultime Notizie dalla rete : vacanza fatela La Calabria: “Le vacanze fatele da noi, al nord c’è il covid e l’inquinamento”, le regioni del nord si rivoltano Baritalia News