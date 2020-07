La Juventus ha vinto lo Scudetto (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo aver vinto per 2-0 contro la Sampdoria: è il 36esimo della sua storia, il nono consecutivo Leggi su ilpost

OptaPaolo : 9 - Giorgio #Chiellini è l'unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le ultime nove stagion… - LaStampa : Il portiere, sempre con la Juventus, ha vinto dieci volte il campionato italiano: nessuno come lui nella storia. Se… - DiMarzio : #Juventus, #Bonucci: 'Felici, abbiamo vinto per la nona volta consecutiva. Ma che fatica quest'anno con tanti cambi… - NicolaRaiano : La #Juventus ha vinto 'solo' il suo nono scudetto consecutivo. Risultato incredibile ed ottenuto con un nuovo alle… - luca_fly1 : RT @LaTerzaStella: L’abbiamo vinto ad aprile, a maggio, a giugno e ora anche a luglio. Lo abbiamo vinto con la VAR e senza VAR. Lo abbiamo… -