Condizioni Alez Zanardi – Quarto intervento alla testa al San Raffaele: l’attuale quadro clinico (Di lunedì 27 luglio 2020) Nei giorni scorsi Alex Zanardi è stato trasferito presso l’ospedale San Raffaele di Milano per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al grave incidente dello scorso 19 giugno, nel quale il ciclista paralimpico è finito contro un camion con la sua handbike. Zanardi, nella giornata di sabato scorso, è stato sottoposto al Quarto intervento chirugico alla testa. Secondo il comunicato emesso dall’ospedale, l’intervento è riuscito e le Condizioni di Zanardi sono attualmente stabili: “in merito alle Condizioni cliniche di Alex Zanardi, l’Ospedale San Raffaele comunica che il giorno successivo al ... Leggi su sportfair

SignorAldo : RT @RaiSport: #Zanardi, condizioni instabili: trasferito al #SanRaffaele. Il campione bolognese è stato portato nel reparto di terapia inte… - WorldsLine1 : RT @RaiSport: #Zanardi, condizioni instabili: trasferito al #SanRaffaele. Il campione bolognese è stato portato nel reparto di terapia inte… - biancacle : RT @RaiSport: #Zanardi, condizioni instabili: trasferito al #SanRaffaele. Il campione bolognese è stato portato nel reparto di terapia inte… - damy85twit : #Zanardi, condizioni instabili: trasferito al San Raffaele - Rai Sport - RaiSport : #Zanardi, condizioni instabili: trasferito al #SanRaffaele. Il campione bolognese è stato portato nel reparto di te… -

Ultime Notizie dalla rete : Condizioni Alez

Si rinnova l’apprensione per Alex Zanardi. Dopo essere rientrato in terapia intensiva appena 3 giorni fa per il peggioramento delle sue condizioni di salute, il campione bolognese è stato oggi sottopo ...Gli aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi che arrivano dalla nota del San Raffaele: quarto intervento chirurgico per l’atleta Quarto intervento chirurgico per Alex Zanardi. Trasferito venerdì ...