Cerca di vendere un bambino in spiaggia, un bagnante lo fa arrestare (Di lunedì 27 luglio 2020) 'C'è un uomo qui fuori che mi ha chiesto se mi interessava pagarlo per avere una prestazione sessuale con il bambino che teneva per mano. Andate a prenderlo'. A denunciare l'episodio alla Guardia di ... Leggi su globalist

_alxbw_ : RT @globalistIT: - bb_1774 : #Roma, rom cerca di vendere bimbo di 3 anni sul lungomare #Ostia L'orrore di una società senza più morale regole e… - GliEhuilibri : La Roma che cerca di vendere Juan Jesus. 'Ao questo ha fermato messi' - globalistIT : - AnsiaMilan : Questo personaggio cerca di vendere la ripresa del campionato ( ripresa dovuta solo ed esclusivamente ai soldi ) co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerca vendere Web truffa al contrario: cerca di vendere lettino online, si trova il conto svuotato ReggioSera.it Cerca di vendere un bambino in spiaggia, un bagnante lo fa arrestare

“C’è un uomo qui fuori che mi ha chiesto se mi interessava pagarlo per avere una prestazione sessuale con il bambino che teneva per mano. Andate a prenderlo”. A denunciare l’episodio alla Guardia di F ...

Roma, tenta di vendere bimbo di 3 anni sul lungomare di Ostia, arrestato

Unl quarantenne romano che aveva scelto di passare la domenica al mare di Ostia, intorno 13.30 di ieri è stato avvicinato da un ragazzo con un bambino in braccio. L'offerta che si è sentito fare l'ha ...

“C’è un uomo qui fuori che mi ha chiesto se mi interessava pagarlo per avere una prestazione sessuale con il bambino che teneva per mano. Andate a prenderlo”. A denunciare l’episodio alla Guardia di F ...Unl quarantenne romano che aveva scelto di passare la domenica al mare di Ostia, intorno 13.30 di ieri è stato avvicinato da un ragazzo con un bambino in braccio. L'offerta che si è sentito fare l'ha ...