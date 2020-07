Assirelli ultimo colpo della Conad Ravenna (Di lunedì 27 luglio 2020) Ravenna- Nel giorno in cui prende ufficialmente il via la stagione, con il raduno e il primo allenamento di pesi presso la palestra Gymnasium, la Conad Olimpia Teodora annuncia l'ultimo tassello del ... Leggi su corrieredellosport

Colpo in extremis della formazione romagnola che nel giorno del raduno riporta in serie a la centrale che lo scorso anno ha giocato a Vicenza in B1 RAVENNA-La Conad Ravenna, che oggi si raduna in vist ...