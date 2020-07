Ascolti Tv 26 luglio 2020, per Rai1 che bello averla Incontrada (Di lunedì 27 luglio 2020) Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020. Su Rai1 la replica di Non Dirlo al mio Capo 2 ha vinto la prima serata di ieri con il 13,5% di share e una media di 2,2 milioni di spettatori, anche se il programma ... Leggi su leggo

