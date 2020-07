A Sud di Made in Sud, oggi 27 Luglio 2020 su Rai2: cos’è, artisti e ospiti di Stefano De Martino e Fatima Trotta (Di lunedì 27 luglio 2020) Appuntamento speciale oggi su Rai2 con “A Sud di Made in Sud”: questa sera 27 Luglio 2020 alle 21.20 su Rai2 andrà infatti in onda il meglio dello show comico con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Che cosa vedremo? Chi ci sarà? Cosa potremmo ammirare? A Sud di Made in Sud, oggi 27 Luglio 2020 su Rai2 Tanto spasso, musica e divertimento: arriva una puntata speciale di Made in Sud, oggi lunedì 27 Luglio alle 21.20 su Rai2. Si tratta in pratica de “Il meglio di …” . E’ in pratica l’ultimo ... Leggi su italiasera

italiaserait : A Sud di Made in Sud, oggi 27 Luglio 2020 su Rai2: cos’è, artisti e ospiti di Stefano De Martino e Fatima Trotta - CorriereCitta : Anticipazioni ‘A Sud di Made in Sud’ stasera in tv: puntata speciale, tutti i comici - madeinsud_rai : Per rivivere i momenti più divertenti di Made in Sud, venite con noi ?? 'A sud di #MadeinSud'?Una puntata speciale c… - appuntidicarta : RT @FrancescaNevis: Negli ultimi giorni ho scoperto dei gioiellini tutti made in @edizioniSUR che mi hanno fatto viaggiare, seppur solo con… - LaMammaN1 : -